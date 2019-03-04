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Elma soymanın en ilginç yolu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sanayi sitesinde torna ile ağaç oymacılığı yapan Niyazi Kahraman’ın torna tezgahında bir elmayı soyması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
Elma soymanın en ilginç yolu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sanayi sitesinde torna ile ağaç oymacılığı yapan Niyazi Kahraman’ın torna tezgahında bir elmayı soyması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kahraman’ın torna tezgahına bağladığı elmayı milimetrik incelikte parçalamadan soyması dikkati çekti.


Edremit’te ekonomik ömrünü tamamlamış zeytin ağaçlarını işleyerek çömlek, tabak ve masalar yapan Niyazi Kahraman, işindeki maharetini gösterebilmek için torna tezgahında bir elmanın kabuğunu dakikada beş bin devir hızda soydu. Kahraman, torna tezgahına bağladığı elmayı bir keski yardımı ile dakikalar içinde milimetrik incelikte bir işçilik ile parçalamadan soymayı başardı. Çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gören Niyazi Kahkaman’ın uzun yıllardır bu işi yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
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