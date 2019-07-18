Elma sirkesiyle yüz yıkamanın etkileri

Doğal bir elma sirkesinin oldukça fazla yararı vardır. Temizlikten gıdaya birçok etkisi mevcut. Son zamanlarda saçlardaki etkisni herkes deneyerek gördü. Şimdi ise sırada, cilt üzerindeki etkilerinde...

-Cilt üzerindeki aşırı yağlanmayı alır. Parlayan ve yağlanmış cildi arındırarak ph derecesini dengeler.

-Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engeller.Aynı esnada da gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Antibakteriyel olduğu için, irinli sivilcelerin mikrobunu kırma özelliğine de sahiptir.

-Güneş lekelerinin azalmasını sağlar.

-Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırarak cilde nem verir.

-Güneş yanıkları üzerinde oldukça büyük iyileşme sağlar.

-Sarkmaları engeller.

Derinlemesine temizleyen ve hiçbir yan etkisi bulunmayan sirkenin, etkilerini görebilmek için, doğal olması gerekiyor. Bunalrın yanı sıra, her gün düzenli içildiğinde de deri altındaki toksinleri attığı için, cilde parlaklık ve genç bir görünüm verir.

Peygamber (s.a):

“Sirke ne güzel katıktır” buyurmuştur.

Bu nedenle, evlerinizden sirkeyi eksik etmeyin.