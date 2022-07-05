'Elli yılda Sözcü gibi oldunuz!'

1973 yılında almaya başladım bu mevkuteyi. Cebimde kaç kuruş varsa onunla alıyordum. Daha on beş yaşındayım. Satır satır okuyorum lakin bir şey hep bana ters geliyor: ciddi bir manşet atamıyor!

Ciddi olarak, bir kez olsun memlekette yapılan doğru bir icraatı sürmanşete taşımıyor.

Bir cemaatin gazetesi olduğu için her gün çıkıyor ama ne temsil ettiği o kitle tarafından ciddi anlamda okunuyor ne de hariçten birileri merak edip sayfasını açıyor.

Milli Görüş camiasının gazetesi...

Gazete bir mermercinin iş yerine geliyorsa olduğu gibi duruyor. Ütüsü bozulmamış olarak.

Manifaturacı ise alan, onun tezgahında öyle...

Bazen esnaf ziyaretinde bulunduğumuzda o esnaf, yerel gazeteyi didik didik etmiş; başka gazete varsa onları okumuş, karıştırmış... Milli Gazete ütüsü bozulmamış öyle duruyor.

Akşam oluyor; evine giderken esnaf Milli Gazete’yi alıp, katlayıp “Milli Gazete” kısmı başkaları tarafından görülüp reklam olsun diye dış cebine yerleştiriyor.

Bir de, evinde hanımı ve çocukları okuyup bir dünya görüşüne sahip olsunlar diye.

Oluyor mu? Hayır.

Okunuyor mu? Hayır.

En çok okunduğu yıllar ciddi yazarların yazdığı yıllardır. Bir misal verebilirim: Hüsnü Aktaş’ın “Fıkhi Meseleler” köşesini yazdığında...

Fehmi Koru’nun Selahaddin Eş’in yazdığı dönemlerde...

Ankara’da öğretmenim. Yüz on öğretmen var okulda. Çok kalabalık.

Bir dava şuuru ile Milli Gazete’yi alıp getiriyor Öğretmenler Odasında masa üstüne bırakıp derse gidiyorum. Dersten gelince bakıyorum ki; bir Allah kulu kıyısına bile dokunmamış...

Merak yok?!

Sonraki yıllarda Aladdin Kaya Zaman Gazetesini çıkarmaya başladı.

Hüseyin Hatemi, Fehmi Koru ve bir kısım yazar orada yazıyor.

Zaman aldım bir süre. Öğretmenler Odasında teneffüslerde bana bırakmıyorlar gazeteyi. Cumhuriyet okurları bunlar.

Bazen paltomun iç cebinde bulunuyor gazete. Ben aceleyle derse gidiyorum; geldiğimde görüyorum ki; paltomun iç cebinden almışlar okuyorlar. Benden de özür diliyorlar.

Gazete misiniz; topluma hitap edeceksiniz.

İmam mısınız; herkese hitap edeceksiniz.

Siyasi parti misiniz; herkesin ve kesimin meselelerine çözüm üreteceksiniz.

Tarikat mısınız; kendi müridanınıza yönelik değil, ümmete yönelik dua yapacaksınız!

Benim müritlerim kazansın, kurtulsun; diğerlerinden bana ne?

Olmuyor işte!

Fetö denilen adamın 15 Temmuz kalkışmasından önce toplumda bir karşılığı vardı.

Türkçe olimpiyatlarında stadyumlar dolar taşardı.

Aslında Fetönün bir karşılığı yoktu ama o hizmetin bir karşılığı vardı: eğitim...

Türk dilini, Türk bayrağını dünyaya taşımak...

En zayıf noktası ise bu hareketin; ben merkezli olması... Kibir... Ben en iyisiyim, en iyisini yaparım inancı. Başka dini grupları adam yerine koymama!

Aslında Fetö hareketi en zayıf noktasından yıkıldı. Buradan yıkıldı.

Bir fikre sahipseniz bütün kesimlerin mesaillerine ilgili duracaksınız.

Bu inancınızdan ve duruşunuzdan vaz geçin anlamına gelmez.

Milli Gazete... Kurulalı elli yıl olmuş. Benzeye benzeye Cumhuriyet’e, Sözcü’ye benzedi sonunda.

Yalancının mumu oldu.

Her gün yalan yanlış, aslı astarı olmayan haber ve yorumlarla hükümete ve Tayyip Beye giydirmeye çalışıyor!

Eleştiriyorsan ciddi ol ki biz de istifade edelim. Önemseyelim. Referans gösterelim. Milli Gazete böyle yazıyor, aslı olmasa yazmaz diyelim.

Ama biz senin cemaziyelevvelini biliyoruz!

Giresun Seka Kağıt Fabrikasını özelleştirmeyle alan Milda dağıtımın bu fabrikayı nasıl Devlet Hastahanesi, Çotanak Stadyumu, TOKİ Evleri yapıp milletin hizmetine dönüştürdüğünü de çok iyi biliyoruz!!

Hükümeti eleştirmeniz demek, biz daha iyisini yaparız demek.

Milda olarak ne kadar iyi yaptığınızdan hareketle alkış tufanı koparıyoruz Milli Gazete’ye!

Sen hükümeti yalan yanlış haberlerle vurmaya devam et.

Babamın “Oğlum! Verdiğim harçlığınla lokantaya git. İstediğin yemeği ye. Bunlara verme harçlığını” tavsiyesine uymayıp, lokanta önlerinden hızla geçerek Milli Gazete almaya gittiğimi, o yılların imkansızlıkları içinde paramı gazeteye verip okula yöneldiğim lise yıllarımı pişmanlıkla anıyorum...

Pişmanlıkla...

Belgeli yaz, doğruyu yaz; canımı ye...

Elli yılda Sözcü gibi oldunuz. Böyle giderse Uğur Dündar’ı köşe yazarı bile yaparsınız!

Allah korusun.