Elleriyle şifa dağıtıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan masör Mustafa Erbek, 20 yıldır elleriyle şifa dağıttığını iddia ediyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğan ve Bandırma’da ikamet eden masör Mustafa Erbek, Erdek Kapıdağ Yarımadası’ndan topladığı bitkilerden elde ettiği kremle ve bazı teknikleri uygulayarak yaptığı masajla, boyun-bel fıtığı, kırık-çıkık ve eklem kireçlenmesi şikayeti olanlara şifa dağıttığını iddia ediyor. Erbek, bel fıtığı olan hastalarını tedavi ederken önce hastanın sinirlerine baskı yapan damarları tespit ediyor ve sonrası uyguladığı hareketlerle omurların arasına sıkışan damarları baskıdan kurtarıyor. Masör Mustafa Erbek, “Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğdum. 2005 yılında emekli teşkilatından emekli oldum. Emekli olduktan sonra Rabbimin bana bahşettiği bir özellikle insanlara şifa dağıtıyorum. Vatandaşlarımızın ağaran, sızlayan yerlerini özel kremlerle iyileştiriyorum. Hastalarımızın geneli şifa bulmakta. Erdek’in Kapıdağ Yarımadası’ndan kendim özel bitkilerden ürettiğim kremlerle bir nebze olsun çare buluyoruz. Kremlerimizi genellikle Kapıdağ Yarımadası’ndan topladığımız ot ve çiçeklerin özünü çıkartarak içerisinde katkı maddesi katmadan elde ediyoruz. Hiçbir ücret almaksızın hastalarımıza bakıyorum. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin” şeklinde konuştu.