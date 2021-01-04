Ellerinden gelse bizi 1000 yıl önce geldiğimiz topraklara sürerler

Ahlak insani değerlerin en güzelidir. Allah insanlara çok değerler vermiştır, bu değerleri anlamak ve kabul etmek, insanlar için meziyettir. Hatta insanların ve insanlığın ölçüsüdür.

İslam’da sınırın, Kur’an ve sünnet olduğunu biliyoruz. Eğer düşüncelerimiz yaşantınız Kur’an ve sünnete uygun değilse, içinde milyarları barındıran altınlar, zümrütler olsa da İslam’a karşıt olan hiçbir şey, Müminler için bir kıymet ihtiva etmez.

Her yılbaşı Milli Piyango bilet çekilişleri olur. Birçokları da zengin olur. Doğuda bir milletvekili bir yılbaşında bilet aldı ve büyük ikramiye ona vurdu. Kendi kendine sorguladı bu para helal mi, haram mı diye. Haram olduğunu anladı, bütün ikramiyeyi halka dağıttı. 90’lı yıllarda bankaya para mark yatırdım, aradan bir süre geçti, çekmek istedim bankacı 40 mark da faiziniz var dedi. Ben istemem diye düşündüm. Fakat bankada neden kalsın birilerine yardım ederim dedim, parayı aldım. Camiye yardım edeyim dedim imamla konuştum. Faiz parasıyla hayır yapılmaz dedi. Bekle bir ihtiyaçlıya veririz. Öyle de oldu ihtiyaçlı birine o parayı verdik. Faiz parasıyla hayır da olmuyor.

“İslam İslami kurallar içinde yaşar. İslami kuralların dışına çıkamaz, çıkarsa İslam olmaktan da uzaklaşır. İslam bir bütündür Müminler o bütünlük içinde yaşarlar”.

Deniyor ki özgürlükleri genişleteceğiz. Neye göre genişletecekler? Batı düşünce sistemine göre batı değerlerine göre mi? %95’i Müslüman olan halkımızın özgürlüklerini Batı değerlerine göre genişletirseniz, insanlarımızı İslam’a göre değil, Batılıların sistemine göre yaşamaya özendirirsiniz. Bu da İslam’a zarar verir. Zaten batı değerlerine göre özgürlükler alabildiğine geniş ve bu sebepten de batıda ahlaksızlık almış yürümüş. Batının yaşantısı toplumumuzu etkiliyor. Hattâ toplumumuza her gün biraz daha fazla yerleşiyor. O yaşantının içinde ahlaksızlık var.

O yaşam İslam’a göre değil. O yaşamı yaşayanlar her gün biraz daha kokuşuyorlar, perişan oluyorlar, hattâ bitiyorlar. Nüfusları bile azalıyor, en yakın örneği Rusya Federasyonu, nüfus 1990’larda 160 milyondu, bugün 2020, nüfus 140 milyona düşmüş. Birçok batı devleti bundan farklı değil, çoğunda ahlak bozulunca aile düzeni yıkılmış, çocukların en az yarısı gayrimeşru, çocuk büyütmek istemiyorlar. Çocuk yerine kedi köpek besliyorlar. Üzücü olan şu ki bu durum bize gün geçtikçe geliyor.

“İslam’ı yaşayanlar aile kuruyorlar çocuk yapıyorlar ve nesillerini devam ettiriyorlar, evlat sevgisini tadıyorlar, büyükler dede büyükanne olarak torun zevkini yaşıyorlar. Böylece hayatta daha mutlu oluyor huzurlu ömür geçiriyorlar”.

Batının bilimini tekniğini alacağız. Onlardan daha ileriye gitmek için çalışacağız. Onların yaptıkları aletlerden makinelerden daha iyisini yapacağız( Hatta yapmaktayız) ve bu uğurda çok çalışacağız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ellerinden gelse bizi, bizden olmayanlar bir kaşık suda boğarlar. Ellerinden gelse bizi 1000 yıl önce geldiğimiz topraklara sürerler.

Gerçek şu ki, tarih diyor: Türkler 1000 yıl değil, 10.000 yıldır Asya’da ve Avrupa’da varlar. Öyleyse biz bir olacağız birlik olacağız onlara karşı direneceğiz ve bu topraklarda Mahşere kadar olacağız yaşayacağız.

Mahşere kadar bu topraklarda yaşamak umuduyla Allah’a emanet olunuz.