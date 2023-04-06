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Dini Bilgiler

Ellerin dert görmesin değerli hocam!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:07:00 -

Van'ın Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatına, görev yaptığı camide büyük bir aşkla devam ediyor.

Van'ın Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatına, görev yaptığı camide büyük bir aşkla devam ediyor.
Van'da 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan'ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisinde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, çocukken babasıyla ziyaret ettiği camide karşılaştığı hat yazılarına ilgi duydu. Daha sonra medreseye başladığında kitapların üzerindeki hat yazılarını yazarak hobisini sürdüren Koyuncu, medreseyi tamamladıktan sonra İstanbul'da merhum Prof. Dr. Ali Alparslan, Hattat Hasan Çelebi ve merhum Hattat Ali Selçuk Erkurt'tan eğitim aldı. 40 yıldır ‘Hüsn-i hat' sanatını icra eden Koyuncu, imamlığın yanı sıra, hattatlığa da ilgi duyan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Hattat İmam Hatip Koyuncu'nun kendine özgü eserleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok devlet görevlisine hediye edildi.

İHA muhabirine konuşan imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, çocukken babasıyla birlikte gittiği camideki hat yazılarını görerek etkilendiğini belirtti. Hem ilim hem de hat sanatını öğrenmesi için babasının kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Koyuncu, “O dönemde içime hat sanatının sevgisi doğdu. Babamın dediği gibi hat sanatını öğrenebilir miyim diye Kur'an-ı Kerim'in kapağının üzerindeki hat sanatını taklit etmeye başladım. Daha sonra sürekli yazıyla ilgilenmeye başladım. Sonra babam beni medreseye gönderdi. Sonra birçok yerde medrese eğitimime devam ettim. Medrese tahsiliyle birlikte hat ile sürekli meşk ediyordum. Ancak ustasız ve usulsüz bunu yapıyordum. Sonrasında medreseden ilimle alakalı icazet aldım ve hat sanatıyla ilgili de bir usta arayışına çıktım” dedi.

Medreseyi bitirdikten sonra gittiği İstanbul'daki hat sanatı üstatlarından eğitim aldığını anlatan Koyuncu, “Hat sanatını öğrenmek için Van'dan İstanbul'a gittiğimi duyanlar özel olarak ilgilendiler. Bende onların talimi altında meşk etmeye çalıştım. Daha sonra Van'da imamlık yapmaya başladım ve zaman zaman İstanbul'a gidip gelmeye devam ettim. İmamlıkla birlikte hem hat sanatını öğreniyor hem de talebelere öğretmeye gayret gösteriyordum. Van merkez camilerinde imamlık yaparken, halk eğitim, gençlik merkezleri, müftülük gibi birçok kurumda hat dersleri vermeye başladım. O tarihten bugüne kadar hem Hüsn-i hatı meşk ediyor hem de talebe yetiştiriyorum” diye konuştu.

Dönemin Valisi tarafından 2011 depremi sonrası restore edilen Tarihi Hüsrev Paşa Camisinde görevlendirildiğini dile getiren Koyuncu, “Bu tarihi camide daha çok talebe yetiştirmeye çalıştım. Şahsıma ait çok sayıda eser çıkardım. Yaklaşık 40 adet kendime özel hat yazıları tasarladım. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hat yazılı 3 tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanımızın yanı sıra, şehrimizi ziyaret etmeye gelen devlet büyüklerimize hediyeler verdik” şeklinde konuştu.
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Yorumlar

halil baba

Hocanın keyfi yerinde tabiki.Emekli olunca 3600 ek göstergeyi alacak.Peki diğer kamu kurumlarından emekli fakülte mezunu 1.dereceden emekli memurların bu 3600 ı almaması hocanın vicdanını sızlatmıyormu.Sadece bu hoca değil hiç bir hocada tık yok.Haksızlık karlısındsa susana ne derlermiş,bilirsiniz

Gültekin

Böylesi mesleğini seven samimi hocalar, halkına çok değer katıyor, hocalarımız sade namaz kıldırma memuru gibi olmasın, bu hocamız bütün hocalara örnek olsun, bütün hocalarımıza Allah samimi ilim versin ve ilmiyle amel ettirsin.
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