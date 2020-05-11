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Dini Bilgiler

Ellerimizi O’na açtık! İmdat eyle

“İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin. O’nun isimlerinde ‘aykırılığa (ve inkâra) sapanları’ bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.” (A’raf Suresi, 180)

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:53:00 -
Ellerimizi O’na açtık! İmdat eyle

Ya Rabbi

- Bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle!

- Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle!

- Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle!

- Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

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