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Dini Bilgiler

Ellerimizi O’na açtık! Hak sevdalısı eyle

“İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.” (Araf Suresi, 180)

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:51:00 -
Ellerimizi O’na açtık! Hak sevdalısı eyle

Allahım,

Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi Senin hoşnutluğuna bağlayalım. Seni memnun etme  yolunda ölesiye bir hırs gösterelim ve böyle bir hedefe ulaşmak için de bütün varımızı feda edebilelim, dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

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