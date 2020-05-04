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Dini Bilgiler

Ellerimizi O’na açtık! Fitneye karşı uyanık eyle

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.” [Tirmizî, Daavât 112, (3542).]

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:50:00 -
Ellerimizi O’na açtık! Fitneye karşı uyanık eyle

Yâ Rabbî!

Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve insanları sevmek nasip eyle!

Yâ Rabbî!

Ülkemde fitne çıkacağı zaman, Müslüman kardeşlerimi uyanık eyle!

Yâ Rabbî!

Bana sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et!

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