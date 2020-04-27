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Dini Bilgiler

Ellerimizi O’na açtık

Yüce Allah, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. (Bakara suresi 186. ayet)

2020-04-27 12:16:00 -
Ellerimizi O’na açtık

Allahım!

Bizi sapmadan, saptırmadan doğruya eren hidayet rehberlerinden eyle. Düşmanlarınla harp halinde, dostlarına barışık kıl! Sevdiklerini Seni sevdikleri için severiz. Sana karşı gelene de Senin düşmanlığın için düşman oluruz.

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