Ellerimizi O’na açtık

Yüce Allah, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. (Bakara suresi 186. ayet)