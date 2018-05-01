İslâm alemi af ve mağfiret diledi

Yurt genelinde vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

İslam alemi dün gece, Ramazan ayının müjdecisi, af ve rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu Berat Kandili’ni idrak etti. Peygamber Efendimiz’in, “Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder” müjdesi verdiği mübarek gece için Türkiye genelindeki camilerde kandil programları düzenlendi.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen ‘berat’ gecesinde, eller semaya af ve mağfiret için açıldı.

RAHMETİYLE TECELLİ EDER

Bu gece Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle bir hadis-i şerifi bulunmaktadır: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”