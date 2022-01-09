Elkeson kimdir? Elkeson nereli kaç yaşında? Elkeson hangi takımda?
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Süper Lig 20. hafta puan durumuna göre bu sezon iyi bir performans sergilemeyemen Beşiktaş’ın 28 puanı mevcut. Michy Batshuayi'nin transferiyle istediğini alamayan BJK, bonservisi elinde olan oyuncu Elkeson, menajeri tarafından siyah beyazlılara teklif edildi. Elkeson kimdir? Elkeson nereli kaç yaşında? Elkeson hangi takımda?
Elkeson kimdir? Beşitaş, 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Elkeson için dirsek temasına başladı. Peki Elkeson kimdir? Elkeson nereli? Elkeson kaç yaşında? Elkeson hangi takım oyuncusu? İşte Elkeson hayatı, biyografisi.
Elkeson kimdir?
Elkeson de Oliveira Cardoso 13 Temmuz 1989 tarihinde Coelho Neto, Maranhão, Brezilya’da doğdu. Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai ekiplerinden Guanco Hengda Taobao'da forma giyen Brezilya asıllı Çinli millî futbolcudur. 12 Aralık’ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini feshedilmişti. Elkeson, Çin’de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. 2016 yılında Guangzhou’dan Shanghai’ye 18.5 milyon Euro’ya transfer olan Sambacı, 2019’da eski takımına geri dönmüştü.