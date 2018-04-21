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Elizabeth 92 oldu!

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92 yaşına geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:02
Elizabeth 92 oldu!

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla Birleşik Krallık genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDAR

Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Monarkın asıl doğum gününe ek olarak bir de törensel (9 Haziran) doğum günü kutlamasının 270 yıllık bir tarihi bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:02
  1. Kraliçe Elizabeth

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