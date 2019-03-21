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Elite World Van Hotel’ den down sendromlulara anlamlı destek

Elite World Van Hotel, ‘Dünya Down Sendromu Günü’ kapsamında Van Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören down sendromluları otelde ağırladı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:59
Elite World Van Hotel’ den down sendromlulara anlamlı destek

Elite World Van Hotel, ‘Dünya Down Sendromu Günü’ kapsamında Van Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören down sendromluları otelde ağırladı.


Dünya Down Sendrom Farkındalık Günü kapsamında Elite World Van Hotel ve Van Rehabilitasyon Merkezi sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde down sendromlu öğrencileri otelin farklı departmanlarında, farklı meslekleri bir günlüğüne icra ettiler. Düzenlenen etkinlik ile down sendromlu bireylerin birçok farklı kurumda ve şehrin birçok alanında aktif rol alabileceklerine, gerekli koşullar sağlandığında ve fırsat verildiği takdirde istihdam edilebileceklerine dikkat çekildi. Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan, “Down Sendromu bir hastalık değil, sadece bir kromozom fazlalığından kaynaklı farklılıktır. Down sendromlu bireyler; erken yaşta başlanan eğitim ve aile desteği ile diğer koşullar sağlandığı takdirde toplumsal yaşama çok kolay uyum sağlayabilirler. Hatta titiz, sorumluluk sahibi ve çalışkan yapıları sayesinde birçok iş alanında istihdam edilebilirler. Bugün Elite World Van Hotel misafirleri güne down sendromlu öğrencilerle tanışarak başladılar. İlgileri bizi de çok mutlu etti. Bu güzel etkinlik ve farkındalık sağlamamıza destek olup bizi ağırladıkları için öncelikle Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy’a ve tüm otel ailesine ilgileri ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz” dedi.


Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise anlamlı sosyal farkındalık projesi için “21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında rehabilitasyon merkezi ile ortak bir etkinlik düzenledik. Down sendromlu öğrenciler otelimizin farklı departmanlarında gün boyu farklı görevleri deneyimlediler. Otel misafirlerimizin de farkındalığı ve ilgisi bizleri çok memnun etti. Bizler de bugün deneyimleyip gördük ki down sendromlu bireyler; toplumsal hayata çok kolay adapte olabilen çalışkan, güler yüzlü ve titiz bireylerdir. Böyle bir sosyal farkındalık projesinde yer almış olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Bu güzel etkinlik için özel Van Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan’a ve Merkez Müdürü Evin Şen’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Program down sendromlu öğrencilere sertifika verilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:59
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