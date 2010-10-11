Elitaş: IMF olmadan da idare edildiğini gösterdik

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Elitaş, 2001 yılında yaşanan krizin o dönemki hükümetin “beceriksiz ve basiretsiz” olmasından kaynaklandığını savundu. 19 Şubat 2001 tarihinde 69 milyon vatandaşın bir gecede servetinin yarısını kaybettiğini, o günleri vatandaşların unutmadığını kaydeden Elitaş, “2001 krizinin sebebi, tamamen beceriksizlik, basiretsizlik ve eş, dost, yandaş kayırma çabası içerisinde bulunan üçlü koalisyonun ülkenin başında bulunmasının sonucudur” diye konuştu. Elitaş “Biz IMF’ye haydi sen yoluna, ben yoluma dedik ve işimize devam ettik” dedi.