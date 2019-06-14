Eline sararak tutabildiği raketiyle olimpiyatlara hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - MERVE YILDIRIM - Sağ kol ve el refleksleri çalışmadığı için eline bantla sardığı raketiyle 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanan Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, azmiyle tüm engellilere örnek oluyor.



İstanbul'da 2009 yılında 18 yaşındayken kullandığı otomobille kaza yapan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyatlar sonucunda doktorundan omurilik felci olduğunu öğrendi.

Yatağa mahkum olan ve tek başına hareket edemeyen Karataş, o günden sonra engeliyle mücadele etmeye başladı.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tenis sporuyla tanışan Karataş, Çubuklu Tenis Kulübü'nde profesyonel tenise adım attı. Bir yıl boyunca azimli bir şekilde antrenmanlarını sürdüren Karataş, birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya katıldıktan sonra Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takımı'na çağrıldı.

Milli sporcu Karataş, haftanın 6 günü engelli otomobiliyle Başakşehir'deki evinden gittiği Beykoz'daki tenis kulübünde günde 2 saat antrenman yaparak, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Sağ kol ve el refleksleri çalışmadığı için antrenmanlara ve maçlara eline bantla sardığı raketiyle çıkarak rakiplerine meydan okuyan Karataş, olimpiyatlarda başarı elde ederek, Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmayı hedefliyor.

- "Tenisten önceki hayatım çok monoton ve tembeldi"



Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından engellilik durumundan dolayı spor yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.



Engelli arkadaşlarının tavsiyesi üzerine basketbol ve okçuluğa yöneldiğini ancak bu sporların kendisine uygun olmadığını anladığını belirten Karataş, başka bir arkadaşının önerisiyle tenisle tanıştığını anlattı.



Tenis oynarken farklı bir mutluluk hissettiğini ifade eden Karataş, "Tenisten önceki hayatım çok monoton ve tembeldi. Akülü sandalyeyle iki parmağımı kullanarak bir sağa bir sola gidiyorken şimdi daha aktif bir hayatım var. Spordan önce sık sık hasta oluyorken şimdi daha uzun süre sağlıklı yaşayabiliyorum." diye konuştu.



Karataş, nasıl tenis oynadığını şöyle anlattı:

"Omurilik zedelenmesinden dolayı sağ koluma ve elime engelim vurduğu için raketi elime sararak oynuyorum. Bu da benim için dezavantaj oluyor ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum."



- "Türkiye'de raketi eline sararak oynayan tek sporcuyum"



Türkiye'de, raketi eline sararak oynayan tek sporcunun kendisi olduğunu belirten Karataş, Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Şampiyonu David Wagner'den esinlendiğini aktardı. Hedefinin dünya sıralamasında ilk 16'ya girerek 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak olduğunu dile getirdi.



Milli sporcu Fatih Karataş sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de hiç spor yapmamış bir bireyken, tekerlekli sandalyeyle spor yapabileceğimi hiç düşünmezken şu an profesyonel anlamda spor yapıyorum. Ben engellilerin evde kalmalarını istemiyorum. Dışarıya çıkmalarını ve hayatın içinde var olmalarını istiyorum. Ne kadar hayatın içinde olursak o kadar ülkemiz ve ilerisi için önemli olacağını düşünüyorum. Hareket etmelerini, spor yapamasalar bile akülü sandalye değil de kullanabiliyorlarsa manuel sandalye kullanmalarını tavsiye ediyorum."



