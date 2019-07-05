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Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 2 aylık hamile 20 yaşındaki Başak Çamkerten, 12 gün önce eşi cep telefonunu elinden aldığı için evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:13
Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 2 aylık hamile 20 yaşındaki Başak Çamkerten, 12 gün önce eşi cep telefonunu elinden aldığı için evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.


Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyüne evli olan Başak Çamkerten telefonla çok vakit geçirdiği gerekçesiyle eşinin telefonunu almasının ardından eşi Mehmet Çamkerten (34) ile tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşine sinirlenen Başak Çamkerten gizlice eşyalarını ve düğün albümünü alarak evden çıktı ve kendisinen bir daha haber alınamadı. Eşinin evden çıktığı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulunan Mehmet Çamkerten ve olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köyde ve köy çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında, Başak Çamkerten’e ait bir ize rastlanılamadı.



Babadan kaçan kızına çağrı


12 gündür kayıp olan Başak Çamkerten’in KOAH hastası olan babası kızının telefonun eşinin elinden alınması nedeniyle evi terk ettiğini bir daha haber alamadıklarını dile getirdi. Kızına "Babanın evine dön" diyerek seslenen baba Cengiz İpek “Eşi ile arasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece eşi telefonu elinden aldığından dolayı evi terk etti. Kaçarak evlendiği zaman ben ona baba evine gelemezsin demiştim. Bir de ondan dolayı. Başka aralarında hiçbir sıkıntı yok. Savcılığa duyuru yaptım, jandarmaya bildirdim, emniyete bildirdim, bize net bir bilgi vermiyorlar. Savcılık biz araştırıyoruz diyor, jandarma da biz araştırıyoruz diyor, bize net bir bilgi vermiyorlar. Kızımın can güvenliğinden endişem var. Yine sesleniyorum, kızım neredeysen çık gel babanın evine” dedi.



Eşyalarını ve fotoğraf albümünü alıp evi terk etti


Eşi Mehmet Çamkerten ise kaçan eşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sabahleyin işe gidecektim kaldırmak istedi. Sabah uyandırdığım zaman kalkmak istemedi. Bende tabi bir şey yapmadım telefonu aldım gittim. Gitmemle birkaç saat sonra illaki buralarda telefonu aradı. Sonra geldi telefonu aldı bende giderken fark ettim. Aradım ve çalınca açtı, bende ‘Aldığın telefonu buraya getir’ dedim. Geldi eve ve bende peşinden koşarak geldim. Telefonu tekrar aldım. Biraz tartıştık. Gidecek bir sıkıntı da yoktu aramızda. Sonra gizliden eşyalarını toplayıp, fotoğraf albümünü de alıp yola çıktı ama cebinde parada yoktu. Nereye gittiği hakkında da herhangi bir bilgim yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:13
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