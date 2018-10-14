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Elinde şişeyle caddeye indi, güçlükle ikna edildi

Erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü öne süren kadın, elinde içki şişesiyle caddeyi birbirine adeta kattı. Polislere erkek arkadaşını aratan kadın, güçlükle ikna edildi.

14 Ekim 2018 Pazar 14:50
Elinde şişeyle caddeye indi, güçlükle ikna edildi

Olay, saat 10.30 sıralarında, Konya’nın işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı. Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, H.U.'yu yolun kenarına aldı.

Ekiplere tepki gösterdi

Yanına gelen polislerden sevgilisini çağırmalarını isteyen H.U., elindeki içki şişesini alan ekiplere tepki gösterdi. Polisler, H.U.'nun cep telefonundan erkek arkadaşını aradı; ancak sevgilisi gelmedi. H.U., erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri, güçlükle ikna ettiği H.U.'yu bölgeden uzaklaştırıp, evine götürdü.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 14:50
  1. Konya
  2. hilmi nalçacı

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