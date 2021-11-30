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Ekonomi Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSAİD’dan bomba dolar tahmini
Ekonomi

Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSAİD’dan bomba dolar tahmini

Dolar kurunun ani yükselişini değerlendiren MÜSİAD Başkanı, 2 hafta içinde doların düşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 12:27:00 -
Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSAİD’dan bomba dolar tahmini

Gündemi değerlendiren MÜSİAD başkanı doların ani yükselişini değerlendirdi. Türkiye'de gündem döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artışları değerlendiren MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da, dolar kuru ile ilgili tahminlerini açıkladı.
 

12-13 bandındaki dolar kurunun yüksek olduğunu belirten Asmalı, 10-15 gün içinde dolar kurunun düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bu oynaklık geçecek"

"İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması. Hem kamu hem de özel sektör borç ödemesi için dolar alınca kur hareketlendi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. 10-15 gün içinde bu oynaklığın geçeceğini düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kur zaten gerçek değerinin üzerinde. Mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda olumlu bir tablo bekliyoruz.

"Yıl sonu için 9 TL bandında bekliyorduk"

"Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun yıl sonunda 8.5-9 TL bandında olmasını bekliyorduk. 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor"

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Yorumlar

Mustafa Kaya

Tr de doların düştüğü ne zaman görülmüş? Bir gecede günlük alsatlarla dünyanın parasını kaldırıyorlar. Elinde üç beş birikimi olan garibim de seviniyor.
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Süleyman

Müsiadın hatrına belki birkaç kuruş düşer
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