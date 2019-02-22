Elinde bıçak olan alzaymır hastası zor anlar yaşattı Çorum’da elinde bıçak bulunan ve evdeki yakınlarını dışarı çıkarmayan alzaymır hastası zor anlar yaşattı.

Çorum’da elinde bıçak bulunan ve evdeki yakınlarını dışarı çıkarmayan alzaymır hastası zor anlar yaşattı.

Olay, Meram Sokaklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki B.D., eline aldığı bıçakla evde bulunan yakınlarının dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine korkuya kapılan yakınları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşlı adamın elindeki bıçağı almak için polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ekipleri yaşlı adamın oğluna ulaştı. Eve gelen oğlu içeri girerek babasını ikna edip elindeki bıçağı aldı. Alzaymır hastası B.D., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.