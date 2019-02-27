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Elif’in Düşleri" Tutak’lı çocuklarla buluştu

TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif’in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Tutak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen, Şubat Ayı Etkinlikleri kapsamında Tutak’ta çocuklarla buluştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:55
Elif’in Düşleri" Tutak’lı çocuklarla buluştu

TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif’in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Tutak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen, Şubat Ayı Etkinlikleri kapsamında Tutak’ta çocuklarla buluştu.


Tutak ilçe Belediyesi Tutak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şubat ayı Etkinlikleri kapsamında çocukların televizyondan severek izledikleri çizgi film karakterlerinden oluşan Elif’in Düşleri isimli çocuk oyunu Tutak’ta sahnelendi.


Elif’in Düşleri isimli müzikli çocuk oyununu izleyen çocuklar sevdikleri şarkılara eşlik etti. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:55
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