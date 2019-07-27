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Elif’in Düşleri Adana Optimum’da

Hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, oynayarak tanıtan, çocuklara faydalarını eğlenerek öğretmeye çalışan “Elif’in Düşleri” Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde miniklere tatil anıları yaşatıyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:52
Elif’in Düşleri Adana Optimum’da

Hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, oynayarak tanıtan, çocuklara faydalarını eğlenerek öğretmeye çalışan “Elif’in Düşleri” Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde miniklere tatil anıları yaşatıyor.


Optimum’un zemin katında kurulan özel sahnede sergilediği müzikli şovu ve öğretici diyaloglarıyla çocukların hayranlığını kazanan sevimli karakter Elif’in maceraları hem miniklerden hem de büyüklerden ilgi görüyor.


28 Temmuz Pazar gününe kadar, Optimum’da Adanalı çocuklarla buluşacak olan “Elif’in Düşleri” eğlendirirken öğretiyor. Çocukların akıllı dostu, minikleri hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları faydalı bilgilerle donatıyor.


Her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seansta gerçekleştirilen etkinliğe, Optimum Club Kart formunu dolduran ailelerin çocukları ücretsiz katılabiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:52
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