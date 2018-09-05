Mehtap Yılmaz’dan Elif Şafak’a sert sözler

Yeni Akit gazetezi yazarı Mehtap Yılmaz, reklam uğruna şekilden şekle giren Elif Şafak’a sert sözlerle yüklendi. Yılmaz, “Hep Fettuşilerle yürümez ki… Biraz emek lazım CIA köpeği Sümüklü Feto’nun gazı seni edebiyatçı yapmaya yetmez!” ifadelerini kullandı.

İşte Mehtap Yılmaz’ın bugünkü, “İntihalci Elif Şafak, her şey para için…” başlıklı yazısı:

“Elif Şafak, edebiyatın Serdar Ortaç’ıdır.” Bu yönüyle bir tür Popcorn edebiyat veya fast food edebiyat akımının öncüsü sayılabilir. Ayyynen Popcorn gibi piyasaya sürülür sürülmez çata-pat patlatılan kitapları, edebi değeri olmayan, “arak”, “tırtık” olayıdır çünkü…

Edebiyatın yüz karası “intihal” ayıbını zimmetine geçirip bir de pişkin pişkin piyasaya süren Elif Şafak’tır. Pişkinlik ne kelime… Bildiğin yanmaz yapışmaz teflon suratlıdır…

O kadar ki Konya’ya uzayıp, Melahat Ürkmez’den aldığı Mevlâna bilgisiyle, Ahmet Ümit’in Bab-ı Esrar’ındaki hikâyeyi kendi sığ kelime dağarcığıyla uyarlayıp “Aşk” diye millete sokuşturabilir.

Habertürk’teki telifli yazılarını ikinci kez ısıtıp, Şekerpare… Şemspâre diye millete kakalayabilir…

Ay sonradan Şemspare’nin kapak tasarımı da “aşırma”, “tırtıklama”, “araklama”, “intihal…” -artık hangi ifade hoşunuza giderse- olduğu ortaya çıkmışsa ne olmuş yani?

(Kaynak: Sol Haber)

Bu kapağın 2008 yılında Valencia’da çekilen bir fotoğraftan kopişlendiği yani İspanya’da yapılan “Gölgede şarkı söylemek” adlı bir enstelasyon çalışmasından kopy-past yapıldığı ortaya çıkmıştı hatırlarsanız!

“Yine bir intihal aldı gönlümü”

En şahane Elif Şafak teşhisini “Bütün bu şamata ve açıklamalar Şafak’ın bir sonraki kitabını sattırmaya, şimdiden önünü açmaya yöneliktir” diyen Hüseyin Çukur yapmış bence…

“Sevgililer Günü’nde KVK bayilerinde telefon alanlara pazarlanan ‘Aşk’ kitabında da böyleydi, lise seviyesindeki cümlelerini t-shirt’lerin üzerine bastırırken de banka reklamlarında boy gösterirken de intihal yaparken de… Bu unsurların hiçbiri tesadüf değildir, intihal dâhil. ‘Elif Şafak, edebiyatın Serdar Ortaç’ıdır’ tezini savunan yazımda da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yayınevi ve yazar, satış rakamları ve reklamı bütün etik değerlerin üzerinde tutuyor, okurlarını ‘söğüşlüyor’, yanlış yönlendiriyor.”

Sümüklü Feto’nun tosuncuğu Eyüp Can’ı bile, F Tipi katalog damat yöntemiyle bulmuştur. Bulmuştur ama görünüşe bakılırsa aradığını değil… Çünkü Eyüp Can’la evlenirken henüz “biseksüel” itirafında bulunmamıştır. Bilakis yağlı saçlarını yüzüne dökerek, ağlak ağlak diz çöktüğü semazenler arasında, “dervişi” oynamaktadır…

Aslına bakarsanız belki o dönemde bile biseksüeldir… Eğer öyleyse zavallı Eyüp Can’ı da çocuk sahibi olmak için “damızlık” olarak kullanıp, “biseksüel” ifşaatı sonrası da kenara atmıştır!

Burada da yine Hüseyin Çukur’un teşhisi gündeme gelmiş bence… “Bütün bu şamata ve açıklamalar Şafak’ın bir sonraki kitabını sattırmaya, şimdiden önünü açmaya yöneliktir.”

Sümüklü Feto’nun gelini, Eyüp Can’ın karısı, anne, derviş ve biseksüel…Yani… Bu tür sert geçişleriyle öz kimlik bunalımı yaşayan… Oradan buradan tırtıkladığı “şeyleri” kitap diye okura kakalayan Elif Şafak, reklam ve satış uğruna o kadar şirazeden çıkmış ki, Avrupa’da popüler olabilmek için yarın sakal bıyık bırakıp “içimdeki erkeği fark ettim” derse şaşırmayın!

Oradan buradan “arakladıklarıyla” Oscar alabilmek için Türkiye’yi kötülemeye varana kadar çukura inmiş baksanıza! Kendince Avrupa’da esen Erdoğan karşıtı rüzgârı bile piyasa yapmak için kullanmaya kalkışmış!

Ergen cümleleriyle söyleyeyim de anlasın… Türkiye’ye gelen ne kadar yabancı üst düzey tanınmış kişi varsa, Eyüp Can’ın F tipi yollarla Elif Şafak’a piyasa yaptırması bile işe yaramamış görünüşe bakılırsa… Nişantaşı, Cihangir kafelerinde düşünen kadın rolü yapmak da… Abdullah Gül’ü ta Urfa’ya kadar getirip kitap reklamı yapmak da…

Hep Fettuşilerle yürümez ki… Biraz emek lazım CIA köpeği Sümüklü Feto’nun gazı seni edebiyatçı yapmaya yetmez!

Türkiye’yi karalama olayına gelince…

İrapta mahalli olmayan bir zavallının “reklam” ve “satış” amaçlı, kendini pazarlama girişimleri kimseyi enterese etmez.

Kadın desen, olamamış…

Erkek desen değil ama olmaya çalışmış…

Eş desen puslu, kasvetli…

Sanki Eyüp Can’ı sırf çocuk yapmak için damızlık olarak kullanmış ve atmış!