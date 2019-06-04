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Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Duygu Asena...Adli makamlar sapkın kadın yazarlara neden sessiz kaldı

Sözde Yazar Abdullah Şevki'nin infiale sebep olan pedofili içerikli iğrenç hikaye kitabından sonra sözde kadın yazarlar Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Duygu Asena'nın da birbirinden ahlaksız kitapları ortaya çıktı. Söz konusu 3 kadın yazar hakkında adli işlem başlatılmaması tepkilere sebep oldu.

04 Haziran 2019 Salı 13:43
Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Duygu Asena...Adli makamlar sapkın kadın yazarlara neden sessiz kaldı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Sözde Yazar Abdullah Şevki'nin kitabında ortaya çıkan iğrenç 'pedofili' ifadelerinden sonra Şevki ile kitabın yayıncısı Kurgu Kültür Yayınları'nın sahibi Alaaddin Topçu çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlikle salıverildiler.

'Yaşamazsam yazamam' demişti

Sözde Yazar Abdullah Şevki, göz altına alınmadan saatler önce tepki gören kitabına dair yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamasında 'pedofili' içerikli betimlemelerini skandal sözlerle savunarak, "Yaşamazsam yazamam." demişti. Ahlaksız kitabın yayıncısı Alaaddin Topçu da yine yeniakit.com.tr'ye konuşarak, "Bu kitap bir sanat eseri." ifadelerini kullanmıştı.

'Ben bir edebiyatçıyım'

İnfiale yol açan olayın yaşandığı gün Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Duygu Asena isimli sözde kadın yazarlarında birbirinden iğrenç 'pedofili' betimlemeleri içeren kitapları ortaya çıktı. O yazarlardan Elif Şafak, tepkilere dair açıklamasında edebiyatçı olduğunu iddia ederek, "Ben bir edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

'Adli makamlar sapıklara sessiz kaldı'

İğrenç satırların kaleme alındığı kitapların sapık yazarlarına sosyal medyada birçok tepki gelirken; Şafak, Asena ve Kulin'e herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Adli makamların sanata sığınarak ahlaksızlıklarını eserlerine yansıtan sözde yazarlara sessiz kalması da tepkilere sebep oldu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:43
  1. Ankara
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  3. Abdullah Şevki
  4. Alaaddin Topçu
  5. Kurgu Kültür Yayınları
  6. Elif Şafak
  7. Ayşe Kulin
  8. Duygu Asena

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