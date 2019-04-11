Elif Jale Yeşilırmak bronz madalya kazandı
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalyanın sahibi oldu11 Nisan 2019 Perşembe 19:45
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Elif Jale Yeşilırmak, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.
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