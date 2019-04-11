Elif Jale Yeşilırmak bronz madalya kazandı - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalyanın sahibi oldu



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalyanın sahibi oldu. Elif Jale Yeşilırmak, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.