0553 313 94 23

Elif Hanım Rehabilitasyon Merkezi, engellilere umut ışığı oluyor

Diyarbakır’da yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve hizmetlerine devam eden Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yaptığı yeniliklerle engelli bireylere umut ışığı oluyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Elif Hanım Rehabilitasyon Merkezi, engellilere umut ışığı oluyor

Diyarbakır’da yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve hizmetlerine devam eden Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yaptığı yeniliklerle engelli bireylere umut ışığı oluyor.


Diyarbakır’da yıllardır engelli çocuklar için hizmet veren Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi, çeşitli yeniliklerle engelli bireylere umut olmaya devam ediyor.


Elif Hanım Özel Eğitim Merkezi Koordinatör ve Kurum Müdürü Yasemin Timur, kurumda okuma yazma, duyu bütünleme eğitimi, engelli bireylere yönelik engelli KPSS’ye yönelik eğitimlerin uzman öğretmen kadrosuyla verildiğini söyledi. Timur, “Fiziksel engelli bireyler kapalı yüzme havuzunda fizyoterapistler tarafından su içi tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Kurumumuzda düzenli olarak öğrencilerimiz hali sahada futbol turnuvası yapmaktadır. Ayrıca yüzme ve at binme gibi sosyal faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Havuzlu tedavi ile beyin felci olan çocukları rehabilite ediyoruz. Serabral palsi hastalığını da hem pediyatrik lokomat hem de havuz tedavisi ile rehabilite ediyoruz. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak hareketlerin daha kolay yapılabilmesini sağlıyoruz. Su içi rehabilitasyonun yanında bir yandan pediatrik lokomat tedavisi, bir yandan da klasik fizik tedavi uyguluyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsan gelişme! 152 genci zorla askere götürdüler
    1. Dünyayı sarsan gelişme! 152 genci..
    2. Bayburt’ta haziran ayında yayla..
    3. Yozgat lise taban puanları 2019 Yozgat..
    4. Bayram trafiğine hem havadan hem..
    5. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    6. Irak'ta 2 Fransız hakkında idam kararı!
    7. İstanbul’da fiyatlar mayısta yüzde..
    8. Kahta Belediyesi’nden ücretsiz ulaşım..
    9. Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetiyle..
    10. Annesinin terk ettiği yavru geyiğe..
    11. Teröristlere ait mühimmatlar ele..
    12. Ramazan ayında balıkçı esnafı..
    13. Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi..
    14. Hatay’da yeşil nohut hasadı
    15. Ege’de, Türkiye’nin ilk ‘Neonatal..
    16. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze, iftar..
    17. (Özel) Bir kelime için bin 700..
    18. (Özel) Bursa kestanesi drone ile..
    19. (Özel) Yavru ayı ’Yumoş’, barınağının..
    20. Vahit İpek, dünya şampiyonluk maçına..
    21. Ailesi 2 yıldır yolunu gözlüyor
    22. Keskin’de oy verme işlemi devam ediyor
    23. Vali Baruş trafik denetimine katıldı
    24. Mor Yayla bu sefer sarıya büründü
    25. Milletvekili Dülger’in Ramazan Bayramı..
    26. Pazarda Ramazan Bayramı yoğunluğu
    27. Köy muhtarından 500 kişilik iftar..
    28. Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği..
    29. Elif Hanım Rehabilitasyon Merkezi,..
    30. Bayram tatilcilerinin TEM’de..
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...