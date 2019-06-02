Elif Hanım Rehabilitasyon Merkezi, engellilere umut ışığı oluyor

Diyarbakır’da yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve hizmetlerine devam eden Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yaptığı yeniliklerle engelli bireylere umut ışığı oluyor.

Diyarbakır’da yıllardır engelli çocuklar için hizmet veren Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi, çeşitli yeniliklerle engelli bireylere umut olmaya devam ediyor.

Elif Hanım Özel Eğitim Merkezi Koordinatör ve Kurum Müdürü Yasemin Timur, kurumda okuma yazma, duyu bütünleme eğitimi, engelli bireylere yönelik engelli KPSS’ye yönelik eğitimlerin uzman öğretmen kadrosuyla verildiğini söyledi. Timur, “Fiziksel engelli bireyler kapalı yüzme havuzunda fizyoterapistler tarafından su içi tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Kurumumuzda düzenli olarak öğrencilerimiz hali sahada futbol turnuvası yapmaktadır. Ayrıca yüzme ve at binme gibi sosyal faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Havuzlu tedavi ile beyin felci olan çocukları rehabilite ediyoruz. Serabral palsi hastalığını da hem pediyatrik lokomat hem de havuz tedavisi ile rehabilite ediyoruz. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak hareketlerin daha kolay yapılabilmesini sağlıyoruz. Su içi rehabilitasyonun yanında bir yandan pediatrik lokomat tedavisi, bir yandan da klasik fizik tedavi uyguluyoruz” dedi.