Elif Esen kimdir? Elif Esen Cumhurbaşkanı Danışmanı mı oldu?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanı Elif Esen atandı. Peki Elif Esen kimdir? Elif Esen nereli?

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Yeni sistemle birlikte hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlıklarda önemli atamalar yapılıyor. Son atama ise Cumhurbaşkanı danışmanları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın başkan yardımcısı olduğu KADEM'de yönetim kurulu üyesi olarak bilinen Elif Esen, kadın istihdamıyla alakalı olarak çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Esen, kadın istihdamı hakkında son dönemde yapılan çalışmalarla alakalı tespitlerde bulunmuş ve sorunlara çözüm önerileri getirmiştir.