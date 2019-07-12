0553 313 94 23

Elif bebek, ameliyat edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel:- "Hastanın kafasının arkasındaki kese çıkarıldı. Yarası primer kapatıldı. Şu an aktivitesi iyi, bilinci açık, dört ekstremitesi eşit hareketli. Hidrosefali açısından takip ediliyor. Bebeğimizin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor"- Baba Ali Akın Hıdır:- "Doktorlar, şu anda konuşmak için çok erken ama durumunun iyiye gittiğini belirttiler. Umutla bekliyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 14:59
Elif bebek, ameliyat edildi

İSTANBUL / KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, ameliyat edildi.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası 2 aylık kızları Elif'in tedavisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Ameliyatı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından gerçekleştirilen Elif bebeğin tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Elif'in sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Prof. Dr. Cinel, "Hastanın kafasının arkasındaki kese çıkarıldı. Yarası primer kapatıldı. Şu an aktivitesi iyi, bilinci açık, dört ekstremitesi eşit hareketli. Hidrosefali açısından takip ediliyor. Bebeğimizin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor." diye konuştu.

- "Umutla bekliyoruz"

Baba Ali Akın Hıdır da Elif'in ameliyat olduğunu ifade ederek, bu konuda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kızlarının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini aktaran Hıdır, "Doktorlar, şu anda konuşmak için çok erken ama durumunun iyiye gittiğini belirttiler. Umutla bekliyoruz." dedi.

"Cranium bifidum" hastalığıyla dünyaya gelen Elif bebeğin sağlık durumunun sosyal medyada yer almasının ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aileyi ziyaret etmiş ve tedavi süreci başlamıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:59
  1. ameliyat
  2. cranium bifidum
  3. elif bebek
  4. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel
  5. tedavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    1. Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    2. Valilikten motosiklet açıklaması
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    4. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    5. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    6. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    7. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    8. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    9. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    10. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    11. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    12. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    13. Tayinci Paketi Modalife’da..
    14. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    15. Eşek arısı sokması can aldı!
    16. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    17. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    18. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    19. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    20. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    21. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    22. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    23. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    24. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    25. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    26. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    27. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    28. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    29. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    30. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?