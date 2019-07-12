Elif bebek, ameliyat edildi

İSTANBUL / KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, ameliyat edildi.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası 2 aylık kızları Elif'in tedavisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Ameliyatı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından gerçekleştirilen Elif bebeğin tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Elif'in sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Prof. Dr. Cinel, "Hastanın kafasının arkasındaki kese çıkarıldı. Yarası primer kapatıldı. Şu an aktivitesi iyi, bilinci açık, dört ekstremitesi eşit hareketli. Hidrosefali açısından takip ediliyor. Bebeğimizin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor." diye konuştu.

- "Umutla bekliyoruz"

Baba Ali Akın Hıdır da Elif'in ameliyat olduğunu ifade ederek, bu konuda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kızlarının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini aktaran Hıdır, "Doktorlar, şu anda konuşmak için çok erken ama durumunun iyiye gittiğini belirttiler. Umutla bekliyoruz." dedi.



"Cranium bifidum" hastalığıyla dünyaya gelen Elif bebeğin sağlık durumunun sosyal medyada yer almasının ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aileyi ziyaret etmiş ve tedavi süreci başlamıştı.



