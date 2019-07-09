Elif bebeğe yardım eli uzandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan 2 aylık kızları Elif'in Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmesi planlanan tedavi süreci başladı - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cinel:- "Bebeğimizin bugün itibarıyla yatışı yapıldı. Günü net olmamakla birlikte en kısa zamanda ameliyatını yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, Elif bebeğin sağlığına bir an önce kavuşması"

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan 2 aylık kızları Elif'in Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmesi planlanan tedavi süreci başladı. Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen ve "cranium bifidum" teşhisi konulan kızları Elif, tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Elif bebeğin tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Cinel, bebeğin ameliyatı için planlama yapıldığını belirterek, "Bebeğimizin bugün itibarıyla yatışı yapıldı. Günü net olmamakla birlikte en kısa zamanda ameliyatını yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, Elif bebeğin sağlığına bir an önce kavuşması." ifadelerini kullandı. Elif bebeğin ameliyatının bu hafta içerisinde yapılması planlanıyor.

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