Elif Akgün, Sudan ekonomisinin neden sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaleme aldı

Zor günler geçiren Afrika ülkesi Sudan'da ikamet eden Elif Akgün, kaleme aldığı yazısında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, petrol ithalatı ve sorunlara dair genel çözümler ile ilgili çok önemli noktalara dikkat çekti.

İşte Akgün'ün o yazısı;

SUDAN'IN GEÇİRDİĞİ EKONOMİK SIKINTILAR BİTİYOR MU?

Son birkaç aydır en zorlu ekonomik mücadelesini veren Sudan, Özellikle döviz kurunda ve ithal edilemeyen ham petrol nedeniyle ülkede son dönemlerde görülen yüksek enflasyon ve benzin istasyonlarında yaşanan uzun sıralar ile ekonomik sıkıntılar geçirdiği günleri ardında bırakmış olsa da ülkenin kalbi olan başkent Hartum'da benzin ve mazot sıraları, fırınlarda ise uzun ekmek sıraları görülmekte.

Güney Sudan ile bölündüğü 2011 yılından bu yana ülkenin en büyük üretim kaynağı olan petrolü ihraç eden Sudan, petrol ithal eden ülke konumuna düşmesi ile yerel para biriminin değersizleşmesine ve doğrudan yabancı yatırım oranlarının gerilmesine neden oldu. Nitekim ülkede petrol üretiminin 2011'den bu yana durdurulması ile ihracata dayalı bir kaynağı bulunmaması nedeniyle döviz rezervlerinin azalması ve yerli para biriminin değer kaybetmesi, bunun yanı sıra ülkenin %75 ihracat oranını teşkil eden petrolün kaybı, ülkede birçok ekonomik sıkıntıyı peşinden getirdi. Bu sıkıntlar son birkaç aydır benzin ve mazot kuyrukları ile görülse de halkın alım gücüne de yansımakta. Özellikle yoksul kesimi zorlayan bu durum gıda, sağlık ve ulaşım gibi ihtiyaçların elde edilmesini daha zor bir durum haline getirdi. Ülkede halihazırda görülen mazot kuyruklarının sebep olduğu okul, iş gibi ulaşım servislerinin ve toplu taşıma araçlarının kullanımının aksamasıyla birkaç ay önceki yaşanan benzin ve mazot sıkıntılarının tekrarlanmasının başlangıcı olabileceği sorularını beraberinde getirdi. Aylardır değişiklilk göstermeyen döviz kurunda ise dolar yaklaşık 48 Sudan Poundu'nu gördü.

GÜNEY SUDAN BARIŞ ANTLAŞMASI İKİ ÜLKEYE EKONOMİK ÇÖZÜM OLABİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde başkent Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in katılımları ile Güney Sudan lideri Salva Kiir Mayardit ve ülkede çatışma sürdürdüğü muhalif liderler arasında düzenlenen "Barış Anlaşması"nın ardından El-Beşir, ülkenin bölünmesiyle birlikte durdurulan petrolün Eylül ayında Güney Sudan'dan Sudan'a pompalanmaya başlanılacağını duyurdu. İki ülkenin sınırında bulunan petrol, 2012 yılında iki ülkenin arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı üretimin durmasının 6 yıl ardından başlayacağının duyurulması bir nevi iki ülkenin ekonomik sıkıntılardan kurtulacağının habercisi oldu. Zira ülkenin bölünmesinin ardından bağımsızlığını kazanan Güney Sudan son birkaç yıldır Afrika kıtasının en büyük ekonomik kriz, iç savaş ve insani göçlerini gördü. Barış Anlaşmasının yapıladığı günden bu yana Sudan Poundunun yavaş bir şekilde de olsa yeniden değerlenmeye başlaması, Güney Sudan'da ise iç savaşların bitmesi iki ülkenin ekonomisinin yeniden güçleneceğine işaret ederken, Eylül ayında başlanacak petrol pompalaması her iki ülkenin de gündemini oldukça meşgul etmekte.

Petrol Sudan ekonomisi için uzun vadeli çare olabilir mi? Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol, 2011 yılına kadar yevmi olarak 600 bin varil Neft üreterek bunun 55 bin varilini ülkede ki üretimler için kullanılırken geri kalanı ise ülke ihracatının genelini teşkil ediyordu. İki ülkenin bölünmesinin ardından ekonomik bunalımlar başlamış ve geçtiğimiz son bir kaç aydır kötü bir hal almıştı. Sudan ve Güney Sudan sınırlarında bulunan 6,8 petrol rezervlerinin eylül ayında yeniden üretim ve ihracata başlanılacağı, bölünmeden önce üretilen ve ihrac edilen varil sayısının yeniden aktifleştirilmesi Sudan'a yıllık yaklaşık olarak 3 milyon dolar gelir elde edeceğini belirten yetkililer, aynı zamanda Güney Sudan'ın güvenlik sorununu kökünden çözerek ülkede barış ve istikrar sağlanacağını açıkladı. Görünen o ki Sudan halkının son birkaç yıldır tahayyül dahi edemediği ekonomik refah ülkede yeniden yerini bulacak.