Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme verdiği cezada indirim yapmadı. Mahkeme Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.