Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Mahkeme ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.17 Nisan 2018 Salı 11:36
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme verdiği cezada indirim yapmadı. Mahkeme Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.
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