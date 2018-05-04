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Eli kanlı terörist, şimdi de dua istiyor

Masum sivilleri katleden terörist Beşşar Esed, zorla ele geçirdiği Doğu Guta'daki camilerde dua edilmesi için genelge yayınladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
Eli kanlı terörist, şimdi de dua istiyor

Esed rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığının Şam kırsalı müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Doğu Guta'daki imamlardan camilerde Esed'e dua edilmesi talep edildi.

 AA muhabirinin ulaştığı genelgede, "Başkan Beşşar Esed'e her hutbeden sonra ülkede muvaffak olması için dua edilecek." ifadelerine yer verildi.

KİMYASAL SİLAHLAR KULLANDI

Rejim, 5 yıllık ablukanın ardından kimyasal silah katliamları, hava saldırıları ve zorunlu tahliye anlaşması neticesinde Doğu Guta'yı ele geçirmişti.

65 binden fazla kişi bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, gidecek yeri olmayanlar ve tehciri kabul etmeyenler de bölgede rejim kontrolü altında yaşamaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
  1. Suriye
  2. Esed
  3. Doğu Guta

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