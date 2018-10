Eli kanlı Prens Selman'a büyük şok! Tek tek çekiliyorlar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dehşete düşüren bir infazla öldürülmesi nedeniyle iş dünyasının Suudi Arabistan’a tepkisi büyüyor. İş dünyası liderlerinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağı yönündeki karar alanların sayısı hızla artıyor. 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenmesi planlanan konferansa katılmayacağını duyuranlar listesinde iş adamlarının yanı sıra siyasiler ve medya kuruluşları da var.

Katılımcı sayısı 100'e düştü

Bu yıl ulusalarası 140 firmadan 150 üst düzey yöneticiyi ağırlaması planlanan konferansa şimdiye kadar yaklaşık 50 kişi katılmayacağını duyurdu. Katılımcı firma sayası 110 düşürken, kişi sayısı ise 100 civarına kadar düştü. İptallerin peş peşe gelmesi üzerine "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansının resmi intirnet sitesindeki katılımcı listesinin yer aldığı sayfa yayından kaldırıldı. Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak öne çıkan Muhammed Bin Selman'ın konferansa katılmama ihtimali üzerine dev organizasyonun yapılmayabileceği de konuşuluyor.

Dört bakan iptal etti

Şimdiye kadar açıklama yaparak konferansa katılmayacağını duyuran siyasilerin başında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox geliyor. Suudi Arabistan’ın büyük beklentilerle organize ettiği Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim de katılmıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu seyahatini iptal etti.

Çöldeki Davos’ta büyük yalnızlık

“Çöldeki Davos” olarak lanse edilen konferansa Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee de katılmayacaklarını bildiren diğer isimler oldu. Knferanstan bu hafta çekilen diğer isimler arasında ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da yer aldı. HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse de yöneticilerinin 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek konferansa katılmayacaklarını açıkladılar.

Batı medyası desteğini çekti

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında yer alıyor. Ayrıca The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Yatırım ve ortaklıklar askıya alındı

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’da yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı. Branson, ayrıca Suudi Arabistan ile yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan Krallığı, geçen yıl Virgin Galactic ve Virgin Orbit’e 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

500 milyar $’lık NEOM’dan büyük kaçış

Ayrıca, ABD’nin eski enerji bakanlarından Ernest Moniz, gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan’ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM’un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını duyurdu. Avrupa Komisyonu’nun eski Başkan Yardımcısı Neelie Kroes , Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar NEOM’un yönetim kurulandaki rolünü askıya aldığını belirtti.

Hollywood’a uzandı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Gerard Butler yeni filmi Hunter Killer için Suudi Arabistan’a yapacağı basın turunu Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etti. 48 yaşındaki İskoç aktör, Pentagon’da yaptığı basın açıklamasında, “Bu olay, böyle bir gezi yapmak için iyi bir zaman olmadığını hissettiriyor. Suudi Arabistan’a gitmek büyük bir duyarsızlık örneği olurdu” dedi.

BM’den tepkilere destek

Birleşmiş Milletler (BM) İş ve İnsan Hakları Çalışma Grubu; iş dünyası liderlerinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenecek “Geleceğe Yatırım Girişimi” (FII) konferansına katılmayacağı yönündeki açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını duyurdu. BM İş ve İnsan Hakları Çalışma Grubu’na başkanlık eden Dante Pesce, yaptığı yazılı açıklamada, “(İş dünyası liderlerinin) Konferanstan çekilme kararı, şirketlerin insan hakları kaygılarına yönelik temayüllerinin altını çiziyor. İş dünyası liderlerinin faaliyet gösterdikleri her yerde sivil alanlardaki konulara güçlü bir ilgi göstermesi” gerektiğini vurguladı.

(Yeni Şafak)