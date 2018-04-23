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Eli kanlı İsrail ordusundan katliam itirafı

Emekli İsrail ordusu generali Vogel, Gazze sınırında görevli işgal askerlere Filistinli çocukları vurma emri verildiğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:56
Eli kanlı İsrail ordusundan katliam itirafı

General Zvika Vogel, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin çocukların ve gençlerin bedenlerini ayırt edebileceklerine dikkat çekerek, keskin nişancıların çocuklara kasıtlı olarak ateş açtığını bildirdi.

İsrailli emekli generalin bu açıklamaları işgal rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için kanıt niteliği taşıyor.

15 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULDU

İşgal güçleri en son geçtiğimiz Cuma günü 15 yaşındaki Muhammed Eyyub'u Cibaliya'nın doğusundaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldığı sırada kasıtlı olarak hedef almış ve şehit etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Muhammed Eyyub'un işgal güçlerince öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:56
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