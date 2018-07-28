Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu kurutacak!

İşte o yazı;

İçinde bulunduğumuz temmuz ayı Mısır darbesinin 5'nci yıldönümüydü… 3 Temmuz 2013'te henüz 1 yıllık Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Savunma Bakanı General Abdülfettah Sisi tarafından düzenlenen askeri darbeyle indirildi.

Kanlı bir askerî darbe oldu; on bine yakın insan sadece Rabiatü'l Adeviyye, Kahire ve Ramses Meydanlarında takip eden iki ay içinde katledildi. Binlercesi de 5 yıla yayılan süre içerisindeki eylemlerde öldürüldü.

Darbenin akabinde seçilmiş Cumhurbaşkanının da üyesi olduğu İhvan-ı Müslimin teşkilatı terör örgütü kabul edildi, üyeleri de terörist ilan edildi. Sisi darbeye karşı çıkanların bir kısmını meydanlarda katletti, bir kısmını da hapsetti. İhvancı olmak sadece bahaneydi, zira bugün 3 Temmuz darbesini kışkırtanlardan bile nicesi hapiste çürüyor. An itibariyle içlerinde öğretim üyesi, doktor, mühendis, öğretmen gibi seçkin mesleklere mensup 60 bini aşkın Mısırlı, hapiste ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Şuraya geleceğim;

Mısır, 100 milyonluk nüfusuyla hem Arap hem de İslam aleminin en dikkat çeken ülkelerinden biri… Eğitimli nüfus sınırlı olsa da, bu durum ülkenin medeniyet, kültür ve tarihi önemine bakıldığında potansiyelinin yüksek olduğu herkesin malûmu... Bölgede söz sahibi olmak isteyen bütün ülkeler bir şekilde Mısır'ı denkleme katmak zorunda kalıyor. Zira 100 milyonluk nüfusun yanında bölgenin –niteliği tartışmalı olsa da- en güçlü ordusuna sahip.

Dün ülke genelindeki pek çok camide Cuma hutbesinde çocukların hukukundan bahsedildi ama hutbede laf döndü dolaştı ‘‘nüfusun kontrol altına alınması gerekliliği''ne bağlandı. Yani hutbenin başında çocuğun haklarından, Allah tarafından verilen bir nimet olduğundan bahsedilirken, düzensiz çoğalmanın sadece aileye değil aynı zamanda ülkeye de zarar verdiği belirtilip Mısırlılara ‘nüfus kontrolü' mesajı verildi.

Son 5 yılda içinden çıkılmaz bir ekonomik buhran yaşayan Mısır'da Sisi, sürekli olarak vatandaşlara ‘Sabredin' çağırısı yapıyor. Son çağrısını geçtiğimiz hafta yaparak ‘‘Yakın zamanda Mısır'da acayipin acayipi şeyler olacak. Biraz sabredin'' dedi. Anlaşılan o ki, Sisi'nin ‘acayipin acayipi'nden kasdı, Mısır nüfusunu azaltarak İslam ülkelerine Batılılarca dikte edilen nüfus kontrolünü Arap dünyasının nüfusça en güçlü ülkesinde uygulamak…

Mısır'da durumlar böyle… Meydanda katledilenler, hapiste çürüyenler ve nüfus kontrolüyle nesli tehdit edilenler…

Böyle giderse diktatör Sisi, ülkenin soyunu kurutacak!