0553 313 94 23

Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu kurutacak!

ABD kuklası Abdülfettah Sisi tarafından gerçekleştirilen kanlı darbede on binlerce insan hayatını kaybetti. Darbe sonrası Mısır'da büyük bir ekonomik buhran baş gösterirken çözüm Batılıların İslam ülkelerine dayattığı 'nüfus kontrol' sisteminde bulundu. Gazeteci-yazar Fahreddin Dede, Mısır'da hutbelerle halka dayatılan sistemle ilgili bir yazı kaleme aldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:17
Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu kurutacak!

İşte o yazı;

İçinde bulunduğumuz temmuz ayı Mısır darbesinin 5'nci yıldönümüydü… 3 Temmuz 2013'te henüz 1 yıllık Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Savunma Bakanı General Abdülfettah Sisi tarafından düzenlenen askeri darbeyle indirildi.

Kanlı bir askerî darbe oldu; on bine yakın insan sadece Rabiatü'l Adeviyye, Kahire ve Ramses Meydanlarında takip eden iki ay içinde katledildi. Binlercesi de 5 yıla yayılan süre içerisindeki eylemlerde öldürüldü.

Darbenin akabinde seçilmiş Cumhurbaşkanının da üyesi olduğu İhvan-ı Müslimin teşkilatı terör örgütü kabul edildi, üyeleri de terörist ilan edildi. Sisi darbeye karşı çıkanların bir kısmını meydanlarda katletti, bir kısmını da hapsetti. İhvancı olmak sadece bahaneydi, zira bugün 3 Temmuz darbesini kışkırtanlardan bile nicesi hapiste çürüyor. An itibariyle içlerinde öğretim üyesi, doktor, mühendis, öğretmen gibi seçkin mesleklere mensup 60 bini aşkın Mısırlı, hapiste ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Şuraya geleceğim;

Mısır, 100 milyonluk nüfusuyla hem Arap hem de İslam aleminin en dikkat çeken ülkelerinden biri… Eğitimli nüfus sınırlı olsa da, bu durum ülkenin medeniyet, kültür ve tarihi önemine bakıldığında potansiyelinin yüksek olduğu herkesin malûmu... Bölgede söz sahibi olmak isteyen bütün ülkeler bir şekilde Mısır'ı denkleme katmak zorunda kalıyor. Zira 100 milyonluk nüfusun yanında bölgenin –niteliği tartışmalı olsa da- en güçlü ordusuna sahip.

Dün ülke genelindeki pek çok camide Cuma hutbesinde çocukların hukukundan bahsedildi ama hutbede laf döndü dolaştı ‘‘nüfusun kontrol altına alınması gerekliliği''ne bağlandı. Yani hutbenin başında çocuğun haklarından, Allah tarafından verilen bir nimet olduğundan bahsedilirken, düzensiz çoğalmanın sadece aileye değil aynı zamanda ülkeye de zarar verdiği belirtilip Mısırlılara ‘nüfus kontrolü' mesajı verildi.

Son 5 yılda içinden çıkılmaz bir ekonomik buhran yaşayan Mısır'da Sisi, sürekli olarak vatandaşlara ‘Sabredin' çağırısı yapıyor. Son çağrısını geçtiğimiz hafta yaparak ‘‘Yakın zamanda Mısır'da acayipin acayipi şeyler olacak. Biraz sabredin'' dedi. Anlaşılan o ki, Sisi'nin ‘acayipin acayipi'nden kasdı, Mısır nüfusunu azaltarak İslam ülkelerine Batılılarca dikte edilen nüfus kontrolünü Arap dünyasının nüfusça en güçlü ülkesinde uygulamak…

Mısır'da durumlar böyle… Meydanda katledilenler, hapiste çürüyenler ve nüfus kontrolüyle nesli tehdit edilenler…

Böyle giderse diktatör Sisi, ülkenin soyunu kurutacak!

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:17
  1. Fahrettin Dede
  2. doğum kontrolü
  3. Nüfus kontrolü
  4. Mısır
  5. Sisi
  6. Mursi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!
    1. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    2. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    3. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
    4. Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zambiya ile 12..
    6. Bahçeli'den ekmek paylaşımı
    7. Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market..
    8. Bursa'da kereste fabrikasında yangın!
    9. ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert..
    10. Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu..
    11. Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi
    12. Gözaltında kalp krizinden öldü! 2..
    13. TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
    14. İstanbul'a gelen 280 turiste şok!
    15. İyi Partililer, Akşener'in evini..
    16. İspanya'da taksicilerden UBER grevi!
    17. Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi..
    18. Emine Erdoğan, Güney Afrika'da yavru..
    19. Ronaldo sahaya inmeden Juventus'a..
    20. Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri