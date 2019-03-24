Eleşkirt’te kar tatili Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde merkez ve köylerinde görülen yoğun kar yağışı ve meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle, özel idare ekiplerimizin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar yolların açılamayacağı öngörülmüş; taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart 2019 pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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