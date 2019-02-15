Eleşkirtli kızlar il ikincisi oldu Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Genel ve Kızlar okullar arası Satranç il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Genel ve Kızlar okullar arası Satranç il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak yanı sıra okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Düzenlenen satrançturnuvasında Eleşkirt’i temsil eden Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri kızlarda ve genel de il ikincisi olarak Eleşkirt’in gururu oldular.

Turnuva sonrası açıklama yapan Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, yarışmada dereceye giren öğrencilerive onlarla ilgilenen öğretmenlerini tebrik ettiğini, verilen emekler sonrasında başarının gelmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

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