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“Eleşkirt Yöresi Geçiş Adetleri” projesi ile Türkiye finalinde Ağrı’ya temsil edecek

Van’da düzenlenen “50.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
“Eleşkirt Yöresi Geçiş Adetleri” projesi ile Türkiye finalinde Ağrı’ya temsil edecek

Van’da düzenlenen “50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışmasında Eleşkirt Anadolu Lisesinin Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Eleşkirt Yöresi Geçiş Adetleri” projesi birinci oldu.


Van’da düzenlenen “50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışmasında birinci olan Eleşkirt Anadolu Lisesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Eleşkirt Yöresi Geçiş Adetleri” projesi ile Türkiye Finalinde Ağrı’ya temsil edecek.Bölge yarışmalarında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ise “Anahtar Değişkenli Analitik Şifreleme” projesi ile Matematik alanında üçüncü oldu. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Van bölgesi illerinden olan Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinden toplam 2226 proje yarışmaya sunuldu. Bu projeler arasından ilimizde bölge sergisine Eleşkirt Anadolu Lisesi, Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Merkez Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Liseleri 5 projesi ile davet edilmiştir. 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen sergide, davet edilen 100 projeBiyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknoloji Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve yazılım alanlarından kendi alanlarında jüri karşısına çıkmıştır. Van bölge jürisi tarafından yapılan değerlendirmede Eleşkirt Anadolu Lisesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Eleşkirt Yöresi Geçiş Adetleri” projesi birinci olmuştur ve ilimizi nisan ayında gerçekleştirilecek Türkiye Finalinde temsil edecektir. Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ise “Anahtar Değişkenli Analitik Şifreleme” projesi ile Matematik alanında üçüncüolarak dereceye girmiştir”dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
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