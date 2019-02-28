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Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

Eleşkirt Anadolu Lisesi TUBİTAK projesi ile bölge birincisi oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:03
Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

Eleşkirt Anadolu Lisesi TUBİTAK projesi ile bölge birincisi oldu.


TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde her yıl düzenlenen “TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Eleşkirt Yöresi Geçiş Dönemi Adetleri (Doğum-Evlilik-Ölüm)” adlı projesiyleVan’da düzenlenen bölge şampiyonasına Ağrı’yı Temsil eden Eleşkirt Anadolu Lisesi bölge birincisi oldu.


Eleşkirt Anadolu Lisesi müdürü Sedat Beyazıt Okullarının elde ettiği bu başarıyla gurur duyduklarını dile getirerek ’’Öğrencilerimizden Nazan Balıkçı, Esmanur Aydın, Şeyma İbik ve Dilara Aydın bu başarının mimarları olmuştur. Saha çalışmalarında deneyimli Edebiyat öğretmenimiz Yunus Közüz, projenin her aşamasında öğrencilerimize yol göstererek danışmanlık yapmıştır.Bu proje ile ilçemiz ve ilimizin gurur olan proje ekibimizi kutlarım’’ dedi.


Eleşkirt Anadolu Lisesi öğrencilerinin başarısı nedeniyle açıklama yapan Eleşkirt milli eğitim müdürü Burhan Kurt öğrencileri kutladığını ifade ederek Türkiye finallerinde de derece alacaklarına dair inancının tam olduğunu söyleyerek proje çalışmasında emeği geçenlerle gurur duyduğunu dile getirdi.


Eleşkirt Anadolu lisesi öğrencileri bu başarı sonrasında Ankara da yapılacak olan Türkiye finallerinde Ağrı’yı ve bölgeyi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:03
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