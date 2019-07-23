Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare ekiplerinin çalışmaları göz dolduruyor

2019 yılındaki karla mücadele çalışmalarıyla vatandaşların büyük beğeni ve takdirini toplayan Eleşkirt Kaymakamlığıİlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz sezonunda da çalışmalarına hız kesemeden devam ediyor.

Eleşkirt Kaymakamlığı Özel İdare ekipleri tarafından yoğun ve sert geçen kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına özverili çalışmalar yaparak kapalı köy yolu bırakmayan ekipler yaz aylarında da sıcak havaya aldırış etmeden hafta sonu mesaisi dinlemeden köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez yaptığı açıklamada, "Bu hafta Sonu yapılan çalışmalarda İkizgöl köy yolunda asfalt altyapı çalışmalarına başladık.Ayrıca ilçemizde köylerdeki vatandaşların tarım faaliyetleri için önem arz eden arazi yollarının bakım onarım çalışmaları da yapıyoruz.Bu kapsamda Çatkösedağ ve Hasanpınar köylerinde arazi yollarının yapımı için ilçe özel idare Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hafta sonu olmasına rağmen mesai gözetmeksizin çalışmalar aksatılmadan devam etmektedir. İlçe özel idare olarak bu sene mevcut asfalt yolların korunması için menfez çalışmalarına ağırlık vereceğiz.’’dedi.

Vatandaşların bir çoğu çalışmaları yerinde izlerken özellikle köy muhtarları köylüleri adına ilçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ve ilçe özel idare ekiplerine yapılan özverili çalışmalar için teşekkür ettiler.