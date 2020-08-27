Elemanın maksadı bu! Fatih Portakal’dan tepki çeken aşı açıklaması

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüste aşı gelişmeleriyle ilgili haberler peş peşe geliyor. En son Rusya’dan gelen aşı bilgisi gündem oldu.

Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede aşı çalışmalarında “faz 3” aşamasına gelindi. Aşının denemelerine 3-5 ay içerisinde başlanacağı belirtildi.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, ABD beslemeli FOX TV’den istifa eden Fatih Portakal’ın aşı provokasyonuyla ilgili yazı kaleme aldı.

Haber sunuculuğundan ayrılan Fatih Portakal sosyal medya hesabında, "Biz denek miyiz? Deneğiz! Ya yan etkileri görülüp istenmeyen sonuçlar yaşanırsa bunun hesabı nasıl verilecek..." dedi.

'Vay biz fare miyiz?'

Portakal’a bir tepki de Salih Tuna’dan geldi.

Tuna bugünkü yazısında, Portakal’ın onca yıl ne yaptığını bilmeden malum "kitleye" algı operatörlüğü yaptığını belirtti.

Almanya’nın geliştirdiği aşıda deneylerin bir ayağının Türkiye’de yapılacak haberine ilişkin Fatih Portakal’ın tweeti tepki çekti.

Tuna, Portakal’ın bununla yetinmediğini belirterek, ‘Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı da etiketleyip hiç utanmadan sormuş: "Doğru mudur?" Maksadı takipçilerini alevlendirmek! Alevlenecekler ki kaptırıp gitsinler: "Vay bu AKP bizi denek yapacak!.." "Vay biz fare miyiz?" dedi.

Portakal’ı topa tutan Tuna, ‘elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı’ ifadelerini kullandı.

Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?

Koronavirüs aşısında da tepki çeken paylaşım yapan Fatih Portakal istifasına ilişkin açıklamasında, artık muhalif olmadığını kendisini doğal yaşama attığını söylemişti.