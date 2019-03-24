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Elektronikçi, mezar taşlarına granit üzerine resim yapıyor

Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi 53 yaşındaki İrfan Aşık’ın granit taş üzerine yaptığı resimler ilgi görüyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:17
Elektronikçi, mezar taşlarına granit üzerine resim yapıyor

Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi 53 yaşındaki İrfan Aşık’ın granit taş üzerine yaptığı resimler ilgi görüyor. Burhaniye’de hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu İrfan Aşık’ın granit üzerine yaptığı resimler mezar taşlarında yer alıyor.


Çocukluğundan beri resme merakı olan elektrikli ev aletleri tamircisi Aşık, tamir için gittiği yerlerde gördüğü ilginçlikleri karakalem yöntemiyle kağıtlara dökerken, 3 yıl önce gittiği Azerbaycan’da granit ve mermer üzerine resim yapmayı öğrendi.


Evinin bahçesini resim atölyesine çeviren 2 çocuk babası Aşık, elmas uçlu çelik çivilerle granitlere resim yapıyor. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Aşık, "Mesleğim, elektrikli ev aletleri teknik servisi. Çocukluğumdan beri resme büyük ilgim vardı. 3 yıl önce Azerbaycan’a gitmiştim. Orada granit üzerine resim yapmayı öğrendim. İki yıldan beri granit üzerine resim yapıyorum. Bu güne kadar 25-30 arasında portre yaptım. Bunlardan pek çoğu mezar taşlarında yer aldı. Bazılarını da hediye ettim. İlk defa bir fabrika sahibi için Atatürk portresi yaptım. Şimdi Atatürk Portresinin daha büyüğü istendi. İlgi gittikçe artıyor. Bu zor bir iş. Ama, çok dazevkli. Ben bu işi severek yapıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:17
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