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Elektronik tebligatla 75 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla yıl başında uygulanmaya başlanılan elektronik tebligatla yaklaşık 75 milyon lira tasarruf sağlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:06
Elektronik tebligatla 75 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla yıl başında uygulanmaya başlanılan elektronik tebligatla yaklaşık 75 milyon lira tasarruf sağlandı.



Bu yılın başından itibaren tebligat çıkarmaya yetkili yerlerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 6 milyon tebligat elektronik ortamdan gönderilirken, fiziki tebligat yerine maliyeti 4.5 lira olan elektronik tebligatla tasarruf sağlandı. Böylece, elektronik tebligat uygulaması kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 75 milyon lira tasarruf yapıldı.



300 bin ton kağıt tasarrufu


Ayrıca, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu elde edilirken, 5 bin 100 ağaç kesilmekten kurtarıldı.



Elektronik tebligat süreci nasıl işliyor?


Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilerek, elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve yerlerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve yerler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla gerçekleştirilen tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’nci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:06
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