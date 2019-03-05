Elektronik sigara zehir saçıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Son yıllarda toplum sağlığını riske atan yeni bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tütün endüstrisinin yeni gözdesi, kâr aracı ve bir pazarlama stratejisi olan bu tehlike “elektronik sigara”. Bağımlılıkla mücadele eden otoriteler, “Yıllardır sigaranın zararları konusunda toplumda farkındalık ve bilinç oluşturma yönünde çalışmalar yürütülerek, sigara kullanımında düşüşler yaşandı. Bu yüzden kazançları tehlikeye giren tütün endüstrisi tarafından elektronik sigaranın piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. İnsanları elektronik sigaraya ikna ederken tütün ürünlerinden daha az zararlı olduğunu, hatta sigarayı bırakmaya yardımcı olduğuna inandırıyorlar” uyarısında bulunuyorlar.

Elektronik sigara, tütün dumanına benzeyen; ancak duman yerine aromalı nikotin buharı üreten pille çalışan cihazlar. 250’den fazla farklı firma markasıyla çok farklı şekillerde geleneksel sigara, puro, pipo, kalem, USB gibi dünyada satılmakta. Ülkemizde satışı ve kullanımı yasak olsa da internet üzerinden siparişler gibi farklı yollarla ülkemize girişi yapılabilmekte.

Yeşilay yetkilileri, “E-sigaranın dumansız, buharlaştırıcı bir cihaz olduğu ve kartuşun içindeki alkoloid sıvısının propilen glikol, etanol, su, tütün çiçeği, esans, nikotinden oluştuğu ifade edilmektedir. Kartuşların da nikotin seviyesine göre sınıflandırıldığı, bu sayede nikotinin çok düşük seviyelere çekilerek içme alışkanlığını en aza indirebileceği belirtilmektedir. Ancak bununla ilgili yapılan çalışmalar e-sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan çalışmalar e-sigaranın, tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini ileri sürmektedir” şeklinde bilgi verdiler.