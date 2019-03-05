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Elektronik sigara zehir saçıyor

Yapılan çalışmalar neticesinde, çoğu kişinin sigarayı bırakma amaçlı kullandığı ve zararsız olarak kullandığı e-sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini gösterdi.

05 Mart 2019 Salı 11:39
Elektronik sigara zehir saçıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Son yıllarda toplum sağlığını riske atan yeni bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tütün endüstrisinin yeni gözdesi, kâr aracı ve bir pazarlama stratejisi olan bu tehlike “elektronik sigara”. Bağımlılıkla mücadele eden otoriteler, “Yıllardır sigaranın zararları konusunda toplumda farkındalık ve bilinç oluşturma yönünde çalışmalar yürütülerek, sigara kullanımında düşüşler yaşandı. Bu yüzden kazançları tehlikeye giren tütün endüstrisi tarafından elektronik sigaranın piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. İnsanları elektronik sigaraya ikna ederken tütün ürünlerinden daha az zararlı olduğunu, hatta sigarayı bırakmaya yardımcı olduğuna inandırıyorlar” uyarısında bulunuyorlar.

Elektronik sigara, tütün dumanına benzeyen; ancak duman yerine aromalı nikotin buharı üreten pille çalışan cihazlar. 250’den fazla farklı firma markasıyla çok farklı şekillerde geleneksel sigara, puro, pipo, kalem, USB gibi dünyada satılmakta. Ülkemizde satışı ve kullanımı yasak olsa da internet üzerinden siparişler gibi farklı yollarla ülkemize girişi yapılabilmekte.

Yeşilay yetkilileri, “E-sigaranın dumansız, buharlaştırıcı bir cihaz olduğu ve kartuşun içindeki alkoloid sıvısının propilen glikol, etanol, su, tütün çiçeği, esans, nikotinden oluştuğu ifade edilmektedir. Kartuşların da nikotin seviyesine göre sınıflandırıldığı, bu sayede nikotinin çok düşük seviyelere çekilerek içme alışkanlığını en aza indirebileceği belirtilmektedir. Ancak bununla ilgili yapılan çalışmalar e-sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan çalışmalar e-sigaranın, tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini ileri sürmektedir” şeklinde bilgi verdiler.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:39
  1. Ankara
  2. elektronik sigara
  3. Yeşilay
  4. nikotin
  5. E-sigara

YORUM YAZ

  • gebericogeberico7 dk önce
    E-sigarasini kulananlari birakin gebersin sonunda devlete masraf ve zarar vermekten baska bi faydalari yok .

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