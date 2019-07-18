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"Elektronik sigara yasaklanmalı"

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı:- "Elektronik sigara içicilerinde felç riski yüzde 70, kalp krizi riski yüzde 60, koroner arter hastalığı riski yüzde 40 daha yüksektir"- "Birey ve toplum sağlığını düşünerek ihtiyatlılık ilkesi gereğince, elektronik sigaralar ile birlikte tütün ve nikotin içeren tüm yeni nesil ürünlerin Türkiye'de üretiminin, iç ve dış ticaretinin, piyasaya arzının ve satışının yasaklanmasını talep ediyoruz. Çünkü elektronik sigaralar da yeni tütün ve nikotin ürünleri de bağımlılık yapmakta ve insanları öldürmektedir"

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
"Elektronik sigara yasaklanmalı"

İSTANBUL (AA) - Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, yeni bilimsel araştırmalarla yeni bir zararı daha ortaya konulan elektronik sigaranın yasaklanması gerektiğini belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik sigaranın klasik sigara içimini azaltan ya da bıraktıran bir uygulama olmadığını aktararak, araştırmalara göre elektronik sigara kullananların yüzde 79'unun klasik sigara içmeye devam ettiğini kaydetti.

Elektronik sigaranın ölümcül sağlık sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Dağlı, şu uyarılarda bulundu:

"Elektronik sigara içicilerinde felç riski yüzde 70, kalp krizi riski yüzde 60, koroner arter hastalığı riski yüzde 40 daha yüksektir. Elektronik sigaranın içindeki propilen glikol ve gliserol ısınıp buharlaştığında kanserojen maddeler açığa çıkmaktadır. Bu iki maddenin ayrıca iltihap yapıcı etkisi de gösterilmiştir. Elektronik sigara aroma ve tatlandırıcıları kendi aralarında kimyasal etkileşime girerek farklı kimyasallara dönüşmektedir. Bu aroma ve tatlandırıcılar damarları döşeyen hücrelerde hasara neden olmaktadır. Bunun buharı akciğeri koruyan makrofaj hücrelerinin çalışmasını bozmakta ve akciğeri her türlü hastalığa açık hale getirmektedir. Klasik sigaralardan farklı olarak e-sigaralarda bulunan lityum pillerinin patlaması yüz, göz, ağız ve çene yaralanmalarına neden olmaktadır."

Dağlı, e-sigara cihazlarının içine çeşitli yasa dışı uyuşturucular konularak kullanıldığını dile getirerek, bunun özellikle gençlerde saldırganlık, kalp ritm bozuklukları, böbrek yetmezliği ve sara nöbetine yol açtığını bildirdi.

Yeni bir bilimsel araştırmalarla elektronik sigaranın yeni bir zararının daha ortaya konulduğunu dile getiren Dağlı, "Sağlığa Evet Derneği olarak, birey ve toplum sağlığını düşünerek ihtiyatlılık ilkesi gereğince, elektronik sigaralar ile birlikte tütün ve nikotin içeren tüm yeni nesil ürünlerin Türkiye'de üretiminin, iç ve dış ticaretinin, piyasaya arzının ve satışının yasaklanmasını talep ediyoruz. Çünkü elektronik sigaralar da yeni tütün ve nikotin ürünleri de bağımlılık yapmakta ve insanları öldürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

- "Tüketiciyi oyalıyorlar"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de tütün endüstrisinin insanların bir gün sigarayı bırakacağını öngörerek zarar azaltma kavramını ortaya attığını, zararı azaltılmış ürünler oyunuyla geçmişteki gibi filtre ve light yalanlarının bir benzerini sahneye koyarak tüketiciyi oyaladıklarını kaydetti.

Elektronik sigaranın bu oyunun halkalarından biri olduğunu ifade eden Elbek, "Elektronik sigaraların klasik sigarayı bıraktırdığı savının bilimsel geçerliği yoktur. İngiltere'de e-sigaranın tedavi yöntemi olduğunu iddia edenleri de bilim dünyası yalnız bırakmıştır." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
  1. elektronik sigara
  2. Prof. Dr. Elif Dağlı
  3. Sağlığa Evet Derneği

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