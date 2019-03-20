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Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor

ABD'de yapılan ve sonuçları Amerikan Koruyucu Hekimlik Dergisi'nde yayımlanan araştırmayla, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin sigara içmeyenlere göre yaklaşık iki kat arttığı belirlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor

ABD'de yapılan bilimsel araştırmayla, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin sigara içmeyenlere göre yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tütün ürünleri kullanımı ve sigara dumanından pasif etkilenmenin, kalp ve solunum hastalıkları ile akciğer kanseri ve diğer kanserlerin gelişmesinde etkili olduğunu vurgulayan Bilir, bu konuda yapılan araştırmaların sigara içenlerin en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sigaranın zararlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve uygulamaya konulan yasal düzenlemelere karşın tütün endüstrisinin de boş durmadığını ve kullanım oranlarını artırabilmek amacıyla sürekli farklı ürünleri piyasaya sürdüğünü anlatan Bilir, bu ürünler içinde elektronik sigaranın öne çıktığını aktardı.

Prof. Dr. Bilir, endüstrinin katran ve nikotin oranı azaltılmış "light sigara", mentollü ya da meyve aromalı sigaraların ardından katran içermeyen, sadece nikotin içeren "Elektronik Nikotin Sağlayıcı Cihaz" isimli ürünleri tüketiciye sunduğunu dile getirdi.

Bilir, özellikle gençler arasında elektronik sigara kullanım oranının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

- "Araştırma yaklaşık 70 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi"

Prof. Dr. Bilir, elektronik sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir araştırma yapıldığına değindi.

Elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin incelendiğini araştırma sonucunun, Amerikan Koruyucu Hekimlik Dergisi'nde (American Journal of Preventive Medicine) yayımlandığını anlatan Bilir, şunları kaydetti:

"ABD'de yapılan 'Ulusal Sağlık Araştırması' kapsamında toplam 70 bine yakın kişinin sigara ve elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgileri edinildi. Katılımcıların sigara ve elektronik sigara kullanım durumları, 'hiç kullanmamış, eskiden kullanmış, halen ara sıra kullanıyor ve halen her gün kullanıyor' olmak üzere 4 grup halinde değerlendirildi. İzlem sonunda, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin, herhangi bir tütün ürünü kullanmayanlara oranla 1,8 kat arttığı saptandı. Aynı çalışmada her gün sigara kullananlardaki risk artışı da 2,7 kat olarak belirlendi."

Prof. Dr. Bilir, araştırma kapsamında katılımcıların hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite varlığı gibi özellikleri ile yaş ve cinsiyet bilgilerine de ulaşıldığını anlattı.

Bu faktörlerin de kalp krizi riskini artırdığına işaret eden Bilir, "Araştırmada, elektronik sigara kullanılmasının bu faktörlerden bağımsız olarak kalp krizi riskini artırdığı da tespit edildi." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. Bilimsel araştırma
  2. elektronik sigara
  3. kalp krizi
  4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir

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