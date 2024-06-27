Elektronik sağlık kaydı devreye giriyor
Önümüzdeki yıldan itibaren Almanya'da herkesin sağlık kaydı, elektronik ortama geçecek.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hastaların tüm verilerinin tedavi sırasında mevcut olmasının önemli olduğunu belirterek, "Yasal sağlık sigortası olan herkesin reddetmedikleri müddetçe 2025'ten itibaren sigortalar tarafından oluşturulmuş elektronik sağlık kaydı olacak" dedi.
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