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İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?

İhale işi yapan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tüm ihalelerden haberdar olmak isteyenler Elektronik ortamda e ihale sorgulama yaparak ihale ile ilgili tüm bilgilere ulaşmakta. Peki Elektronik ortamda satışa konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim? Sorusuna verilecek cevap merak edilmekte. İşte detaylar.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:20
İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?

İhale işi yapan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tüm ihalelerden haberdar olmak isteyenler Elektronik ortamda e ihale sorgulama yaparak ihale ile ilgili tüm bilgilere ulaşmakta. Peki Elektronik ortamda satışa konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim? Sorusuna verilecek cevap merak edilmekte. İşte detaylar.

Satışı yapılacak olan araç/eşyanın ihale bitiş saatine kadar yeter teminat bulunması halinde teklif verebilirsiniz. İhaleler yayın için onay verildikleri tarihten itibaren 3 gün boyunca ilan aşamasında bulunurlar. İlan süresi olan 3 günün ardından 3 iş günü boyunca ihaleler teklife açık durumda bulunur ve bu süre boyunca üyeler ihalelere teklif verebilirler.

İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?

İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?

Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?

Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?

İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:20
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