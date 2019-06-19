0553 313 94 23

Elektronik güvenlik sistemi ailesi İzmir’de buluştu

Elektronik güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Honeywell ve HG Teknoloji iş birliğinde İzmir Roadshow 2019 etkinliği düzenlendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
Elektronik güvenlik sistemi ailesi İzmir’de buluştu

Elektronik güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Honeywell ve HG Teknoloji iş birliğinde İzmir Roadshow 2019 etkinliği düzenlendi. Bayraklı’da bir otelde gerçekleşen etkinlikte Honeywell yöneticileri ve bayi temsilcileri bir araya geldi.


İzmir Roadshow 2019 etkinliği Bayraklı’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan HG Teknoloji Genel Müdürü Gökhan Gökden, amaçlarının sektördeki 15 yıllık geçmişe dayanarak müşterilere kaliteli hizmet verebilmek olduğunu söyledi. Hizmetleri hakkında bilgi veren Gökden, projelendirme ve danışmanlık, kurulum ve uygulama, ürün yönetimi ile teknik servis ve periyodik koruyucu bakım hizmeti sunduklarını ve tüm sistemlerin tek noktadan yönetilebilmesi için entegrasyon çözümleri sağladıklarını ifade etti.


Şirketlerinde yenilikçilik, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti unsurlarının ön planda olduğunu kaydeden Gökden, şunları söyledi:


"Bina teknolojileri ve güvenlik sistemleri sektörü devamlı yeni teknolojiler üreten bir sektör bu nedenle yenilikleri takip etmek zorundasınız. Sistemlerimizle amacımız insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Bu bağlamda hata kabul etmeyen bir işe sahibiz. Tüm personellere gerekli eğitimi aldırıyoruz ve sertifikasız personelle çalışmıyoruz. Honeywell Türkiye’de sonrasında ise kendi ofisimizde eğitim veriyoruz. Çalışanları bu aşamalardan sonra sahaya çıkartıyoruz. Müşterilerle sıcak ilişki kurmaya çalışıyoruz ve olabildiğince isteklerini geri çevirmemeye özen gösteriyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı elçi
    1. Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı..
    2. Büyükşehir sel için teyakkuzda
    3. Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi..
    4. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    5. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    6. Spor Toto BAL’a katılım için son..
    7. Hazineden altına dayalı kira..
    8. Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait..
    9. Asya ülkesinde beyin iltihabı..
    10. TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak..
    11. Rize’de araç dereye uçtu: 1 yaralı
    12. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    13. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    14. "Pazar akşamına kadar televizyonlara..
    15. Rusya basınında Manisa tanıtıldı
    16. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    17. Ballıpınar’da kiraz rekoltesi düştü
    18. Engelli araçlarında “engel” kalkıyor
    19. Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor
    20. Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO..
    21. FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına'..
    22. Vali Demirtaş: "Yüksek fiyata sebze ve..
    23. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    24. Çaldıran Belediyesinden park ve bahçe..
    25. TİKA’dan Osmanlı eserlerinin bulunduğu..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    27. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ..
    28. Çaldıran’da yerli çilek üretimi ikinci..
    29. Başkan Babaoğlu muhtarla bir araya..
    30. Enfest Sokak Lezzetleri Festivali..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu