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Elektronik eşya ve motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Kırıkkale’de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Şubat 2019 Cuma 18:05
Elektronik eşya ve motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Kırıkkale’de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de evlere girip çok sayıda elektronik eşya ile 3 adet motosiklet çalan hırsızların peşine düşen polis, fiziki ve teknik takip sonrasında 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldıkları elektronik eşyalar ve 3 adet motosiklet ile yakalanan E.Ö.H., M.A.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:05
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